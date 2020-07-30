Статистика коронавируса в Украине на 30 июля: 1197 заболевших – новый антирекорд

Больше всего новых случаев выявили в Киеве – 199 человек.

За минувшие сутки 29 июля в Украине поставлено новый антирекорд: зафиксировано 1197 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 1022). Умерли 23 человека (сутками ранее было 21 человек), выздоровели 760. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

Всего в Украине заболели 68 794 человека с начала эпидемии, летальных случаев – 1 673, выздоровели – 38 154.

Количество ПЦР-тестов в стране превысило отметку в миллион - 1013793 исследования.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали в Киеве (199), во Львовской (131), Ровенской (105) и Ивано-Франковской (104) областях.

Статистика по регионам:

Львовская область – 9379 заболевших (131 за сутки);

Киев – 8131 (199);

Ровенская – 5942 (105);

Черновицкая – 5812 (61);

Закарпатская – 5078 (70);

Ивано-Франковская – 4446 (104);

Волынская – 3735 (41);

Киевская – 3672 (43);

Харьковская – 3626 (70);

Одесская – 3150 (46);

Тернопольская – 2922 (70);

Винницкая – 2698 (38);

Житомирская – 1807 (43);

Днепропетровская – 1394 (30);

Хмельницкая – 1109 (23);

Черкасская – 919 (9);

Донецкая – 865 (4);

Черниговская – 789 (44);

Запорожская – 779 (12);

Кировоградская – 702 (5);

Николаевская – 578 (15);

Сумская – 484 (17);

Полтавская – 431 (17);

Херсонская – 224 (0);

Луганская – 122 (0).

В статистику не включены данные из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Напомним, предыдущий антирекорд по суточному приросту коронавируса в Украине зафиксирован 26 июня. Тогда было 1109 случаев.

Европейские страны будут готовы открыть свои границы для украинских граждан при условии, если в Украине две недели подряд будут фиксировать не более 480 инфицированных COVID-19 в сутки.