ВСУ перешли на новые правила ношения военной формы одежды

В Минобороны заявили, что изменения устранили ряд пробелов в порядке ношения военной формы одежды и сделали ее более привлекательной и практичной.

Отныне в ВСУ будут действовать новые правила ношения военной формы одежды и знаков различия.

Как передает Укринформ, об этом сообщил начальник отдела внедрения военной символики Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Непота.

"Приказом Министерства обороны Украины № 238 от 30 июня 2020 года внесены изменения в "Правила ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины и лицеистами военных лицеев". Отныне правила ношения военной формы одежды и знаков различия распространяются и на Государственную специальную службу транспорта", – рассказал Непота.

Изменились следующие знаки различия:

высшего офицерского, сержантского и старшинского состава;

нарукавные знаки принадлежности к виду или роду войск размещаются на правом рукаве;

нарукавный знак воинской части – на левом, а знак "Государственный Флаг Украины" – на обоих рукавах;

эмблемы на воротнике парадной и повседневной формы одежды.

"Новые эмблемы получили офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовые войска, войска связи, специалисты автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности, медицинская и ветеринарная служба, части радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, подразделения морской пехоты, армейской авиации, военной службы правопорядка, военно-топографической службы и Государственной специальной службы транспорта", – рассказал начальник отдела внедрения военной символики .

По его словам, утверждены также новые беретные знаки радиотехнических войск и войск связи, морской пехоты и Государственной специальной службы транспорта.

А новые нарукавные знаки определены для аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины, военной службы правопорядка, медицинской службы, Государственной специальной службы транспорта, морской авиации и морской пехоты.

"Указанные изменения устранили ряд пробелов в порядке ношения военной формы одежды и сделали её более привлекательной и практичной", – сказал представитель Минобороны.

Отметим, украинская армия заняла 27 место в ежегодном рейтинге самых сильных армий мира (9 место в рейтинге европейских армий).