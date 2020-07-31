Работодателю будут рекомендовать предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из праздников.

Законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам вводит законодательную норму, согласно которой работодателю рекомендуется предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии.

Об этом рассказал замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП.

Как пояснил Жовква, такой закон продемонстрирует приверженность Украины принципам равенства, толерантности и взаимоуважения и предоставит возможность обеспечить соблюдение традиций празднования, а представители религиозных общин смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание.

"Философией этого документа является построение в Украине мультиконфесионного толерантного общества открытого типа. Ведь именно такие принципы воплощены в развитых демократических странах", – говорит он.

По его словам, представители религиозных общин смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров проработать вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.