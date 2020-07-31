В Украине глобальное потепление наступает быстрее чем в остальном мире, – Гидрометцентр

Температура воздуха в Украине растет быстрее, чем в остальном мире.

За последние 100 лет среднегодовая температура воздуха в Украине выросла почти в полтора раза более чем общемировая.

Об этом в интервью УНН рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"За последние 100 лет средняя годовая температура воздуха (в мире, – ред.) возросла на 1 градус. Что касается Украины, то этот рост составляет около 1,4 градуса, а относительно определенных сезонов, то летом она достигает почти 2 градусов, а зимой даже превышает 2 градуса", – сообщил Кульбида.

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По словам директора Гидрометцентра, наибольшее повышение температуры воздуха наблюдается в северных странах Европы – в Скандинавских странах, несколько меньше в средней полосе, и относительно незначительно меняется температура воздуха в странах Средиземноморья.

"Но, наибольшие изменения происходят именно в северных регионах и средней полосе Европы, и для большей части Украины это также характерно. Глобальные оценки говорят о том, что тенденция к росту температуры в Украине даже больше, чем общемировая", – добавил Кульбида.

По прогнозам главы Украинской климатической сети Ильи Еременко, вследствие изменения климата Украина не получит совершенно разрушительных последствий, однако могут возникнуть проблемы с выращиванием пищи, затоплением территорий юга страны и распространением большого количества клещей и сельскохозяйственных вредителей.