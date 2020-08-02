В Украину жара вернется уже на следующей неделе, – синоптики

В ближайшие дни ожидается переменная облачность и температура воздуха до 26 градусов днем.

В Украине в ближайшие дни погода будет оставаться солнечной и прохладной, а жара вернется к середине предстоящей недели. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 2 августа на большей территории страны ожидается переменная облачность. Небольшие дожди пройдут лишь в днем в восточных и северо-восточных областях.

Ветер будет преимущественно северо-западным, скорость которого будет варьироваться в пределах 5-10 м/с. Температура ночью составит от 9-14 градусов, а на юге до 18 градусов. Днем температура поднимется до 21-26 градусов.

В этот день в чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях.

В стране 3-4 августа также ожидается переменная облачность. Грозовые дожди 4 августа пройдут лишь в Карпатах и Прикарпатье. Температура ночью 3 августа будет варьироваться в пределах 8-13 градусов, а днем поднимется до 22-27 градусов. 4 августа ночью будет от 11 до 16 градусов, а днем воздух прогреется доя 25-30 градусов.

4 августа в Киеве переменная облачность, днем 27-29° тепла, ночью от +14 до +16. Днем 5 августа почти на всю территорию страны вернется жара – 27-31°, лишь на востоке 20-22° и местами дожди.