Мужчина признался в содеянном только после того, как нашли тело ребенка.

В 15-ти километрах к югу от Чернигова, неподалеку от села Скоренец на подсолнуховом поле обнаружили труп мальчика, которого искали со вчерашнего дня.

"Тело мальчика с множественными ножевыми ранениями полицейские обнаружили в поле недалеко от села, где он проживал", – рассказали сегодня в пресс-службе Черниговской Нацполиции.

Копы добавили, что на данный момент уже задержан его отец: "Сегодня ночью полиция задержала 30-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве своего 8-летнего сына, с которым он вместе отдыхал в лесополосе под Черниговом".

Напомним, вчера, 2 августа, после обеда на 102 поступила информация, что в лесу близ села Скоренец Черниговского района потерялся ребенок, сами по себе родственники найти ребенка не смогли.

"Полицейские сразу обратили внимание на состояние отца, который уверял, что ребенок потерялся. У него на одежде были пятна бурого цвета. При поверхностном осмотре мужчины полицейские обнаружили у него окровавленный нож", – указали в Нацполиции.

Сообщается, что к поискам ребенка был привлечен личный состав полиции Черниговщины, спасатели, Нацгвардия, а также кинологи с собаками и общественность.

"Поиски ребенка продолжались всю ночь. Около 7 утра тело ребенка было найдено в поле. Тогда отец и признался правоохранителям, что он причастен к убийству ребенка. На теле ребенка обнаружены многочисленные ножевые ранения", – сообщили в МВД.

Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины, "умышленное убийство малолетнего ребенка". Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, неделю тому состоялись многолюдные похороны трехлетнего Мусы Сулейманова, сына крымского политзаключенного Руслана Сулейманова. Мальчика обнаружили мертвым в выгребной яме возле его дома.