Киевского террориста обезвредили в прямом эфире

Желание киевского террориста Сухроба Каримова было удовлетворено и его пустили в прямой эфир на нескольких киевских телеканалах. Впрочем, о чем он говорил с журналистами – зрители не услышали, ведущие в этот момент обсуждали происходящее. Об этом сообщает телеканал "112".

Позже стало известно, что журналистам Сухорб представился "Святым Духом".

"Давайте ставьте вопросы. Ну я представляюсь. Я Святой Дух. Не должно быть никакого президента. Все президенты предатели. Какой президент хоть раз заступился за одного гражданина Украины?", - сказал террорист.

Преступник считает, что управлять миром должен Святой Дух – "есть один человек и он управляет всем миром, вот и все".

И во время диалога террориста с журналистами, его обезвредили бойцы СБУ.

Взрыва бомбы, которая якобы была в сумке захватчика, не произошло. Мужчину вывели под руки живым и посадили в спецавтомобиль.

Заложница, которая является руководителем отделения "Универсал Банка", не пострадала.