Бомбы у киевского террориста не было, – МВД

От МВД на месте работали взрывотехники, эксперты, патрульная полиция, переговорщики. В операции были задействованы и силы СБУ.

"Было задействовано около 300 правоохранителей и спасателей. Мы работали в координации с коллегами из СБУ", – сказал на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Проверка показала, что бомбы у террориста не было.

Напомним, в 12:00 в полицию позвонила представительница "Универсал банка", расположенного в помещении столичного бизнес-центра "Леонардо", и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина, который сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию.

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К террористу, который, по информации правоохранителей оказался гражданином Узбекистана Сухробом Каримовым, 1988 года рождения, по его требованию отправились тележурналисты.

Во время разговора с переговорщиком и журналистами, злоумышленника задержали сотрудники ЦСО «А» СБУ.