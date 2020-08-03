Заболели два заместителя Труханова. В мэрии Одессы вспышка коронавируса

Еще одна заместитель Геннадия Труханова ушла на самоизоляцию и ждет результата ПЦР-теста.

У двух заместителей городского главы Одессы подтвердили заболевание СOVID-19, еще одна вице-мэр ушла на самоизоляцию и ждет результата ПЦР-теста.

Диагноз подтвердился у заместителя Одесского городского головы Павла Вугельмана и у исполняющего обязанности вице-мэра Дмитрия Жемана.

Отмечается, что Жеман получил положительный результат ПЦР-теста в субботу, 1 августа. До этого он принимал участие в массовых мероприятиях.

Еще одна вице-мэр Светлана Бедрега сейчас находится на самоизоляции ждет своих результатов ПЦР-анализа.

По состоянию на 3 августа в Украине зафиксировано 990 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев достигло 73 158, из них 1 738 скончались (+13 за сутки), 39 876 пациентов выздоровели (+333). Таким образом, продолжают болеть 31 544 человек.

С момента начала пандемии больше всего заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской области, Киеве, Ровенской области и Черновицкой области.

Напомним, ранее вспышка коронавируса в Одессе случилась в детском доме "Жемчужинка". Заболели 15 детей и двое взрослых. Учреждение перевели на режим обсервации.

Также под Одессой от коронавируса умер бессимптомный больной.