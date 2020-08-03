"Дух святой": в соцсетях обсуждают захват банка узбекским террористом

Сухроб Каримов утром 3 августа явился в отделение АТ "Универсал Банк" в центре Киева, заявил, что у него в рюкзаке бомба, потребовал общения с прессой, 40 тысяч гривен и был задержан в прямом эфире.

О том, что в центре города отделение банка захватил террорист, якобы принесший с собой рюкзак со взрывчаткой, в полицию сообщила сотрудница банка. Об этом написал замминистра МВД Антон Геращенко в Facebook и далее он довольно оперативно информировал о происходящем.

Улицы Владимирскую и Богдана Хмельницкого перекрыли, вход в отделение банка оцепили.

Правда, в бизнес-центр "Леонардо", где размещается захваченное отделение банка, можно было заходить и выходить. Это на себе проверили журналисты, они же сообщили, что в БЦ нельзя снимать и стримить, но успели заметить, что в здании полно людей, не смотря на угрозу взрыва.

Скоро стало известно, что террорист – гражданин Узбекистана, зовут его Сухроб Каримов, он родился в 1988 году, проживал до недавнего времени в Запорожской области. Также появилось фото из отделения банка. На нем видно главу отделения за столом и Каримова, вальяжно раскинувшегося на стуле. На другом стуле лежит рюкзак, в котором, по его уверениям, и находится взрывчатка. Тросик от нее привязан к ноге мужчины.

Также журналисты нашли аккаунт Каримова в Facebook. Оказалось, что он был не слишком активен до прошлой недели. Но три дня назад опубликовал сразу два поста с призывом убивать всех и вся.

Каримов очень скоро сообщил, чего он хочет. Оказалось, немного: 40 тысяч гривен и прямой эфир. Пресса ему нужна, чтобы сделать политическое заявление. К БЦ пустили представителей телеканалов "112", "Наш" и ZiK.

Возле БЦ "Леонардо" появились снайперы и спецподразделение полиции, которые начали готовиться к штурму.

Было принято решение все-таки пустить Каримова в прямой эфир. Сотрудники спецслужб выбрали телеканалы "1+1" и "ZIK", потому что были первыми на месте события. Также присутствовала "полиция диалога" – специальный отдел превентивной коммуникации МВД. Он работает с 2017 года и призван, кроме прочего, наладить взаимодействие с организаторами массовых мероприятий от начала и до конца их проведения. Такие полицейские пытаются предупредить любые конфликтные ситуации, объясняют действия полиции и останавливают агрессивных граждан не силовыми методами, а словами.

Также сотрудники этого отдела призваны снимать напряжение между людьми, выполнять роль активных слушателей и, в некоторых случаях, даже опытных психологов.

Рядом с Каримовым присутствовала руководитель "полиции диалога" Виктория Азарова, она заменила за столом руководительницу банковского отделения, как заметили в соцсетях.

Правда, продуктивного общения с Каримовым не вышло. Он с порога представился, как "Святой дух".

"Давайте ставьте вопросы. Ну я представляюсь. Я Святой Дух. Не должно быть никакого президента. Все президенты предатели. Какой президент хоть раз заступился за одного гражданина Украины?", – сказал террорист.

"Бог он один. Правильно? Что такое религия? Национальность? Государство в целом? Религия – это инструмент управления и манипуляции сознанием человека. Национальность – это не меньше того. Чем отличается христианин от буддиста или мусульманина? Есть только половые отличия", – отметил он.

На вопрос журналиста, как миром может править один человек, как выбрать этого человека, как определить, кто может быть этим Святым Духом, он ответил: "Вот для этого вы сюда и пришли. Я для этого все подготовил. Решить быть этим святым человеком".

Правда этот монолог доступен только в текстовой версии, в прямом эфире беседу с журналистами хоть и показали, но ведущие обсуждали происходящее и слова Каримову не дали.

Также, в прямом эфире и произошло задержание. Правоохранители ворвались в кабинет, перехватили шнур, который был привязан к ноге захватчика и вывели его из здания.

Позже оказалось, что и бомбы не было. А сам "террорист" психически нездоров.

"Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасных предметов выявлено не было. Теперь его ждет суд и много лет за решёткой. По информации с родины террориста – Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учете в психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", – написал замминистра МВД Антон Геращенко в Facebook. А также заявил, что диагноз Каримов, видимо, скрыл при въезде в Украину.

Заложница, руководитель отделения банка, не пострадала. Об этом заявила руководитель полиции диалога Виктория Азарова. "Я успела спросить, как она себя чувствует и нужна ли ей помощь. Она сказала, в очень хорошем (ред. состоянии). Они проходили тренинги в банке, и она очень хорошо владеет собой", – сообщила Азарова.

В соцсетях очередного террориста обсуждали не слишком активно. Снова предположили, что это была некая инсценировка, благодаря которой министр МВД Арсен Аваков сможет укрепить свои позиции.

Пошутили также, припомнив, что ГУ СБУ находится совсем рядом, но все равно спецназ запаздывает.

Но некоторые просто ужаснулись тому, что в Украине подобное стало происходить слишком часто. И захваты транспорта, зданий и людей – это не повод для шуток, а совсем наоборот.

В любом случае, гражданину Узбекистана Каримову грозит серьезный срок, несмотря на психическое нездоровье. Об этом сообщил министра МВД Украины Антон Геращенко. "Очевидно, что суд закроет его на 2 месяца под стражей без каких-либо альтернативных вариантов содержания. Дальше ему будет предъявлено обвинение по попытке теракта, по попытке его имитации. Также, если будет установлено, что сотрудница банка находилась вместе с ним в здании не добровольно, то тогда ему могут вменить еще и захват заложников. Всего ему грозит до 12 лет лишения свободы", – заявил Геращенко.

Сам Каримов пока никаких заявлений не делал.