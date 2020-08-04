Кличко: за минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 108 человек, трое скончались

На сегодня в столице всего зафиксировано 8662 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки в столице зафиксировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом, трое человек скончались. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки еще на 108 человек. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян. На сегодня в столице уже 8662 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сообщил Кличко.

Среди новых больных 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет, 46 мужчин в возрасте от 19 до 80 лет, 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет.

Также среди больных четверо медиков. 13 человек были госпитализированы, другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3044 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 21, в Днепровском – 18, в Печерском и Святошинском районе – по 13 случаев.

Отметим, по состоянию на 4 августа в Украине зафиксирован 1061 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев достигло 74 219, из них 1 764 скончались (+26 за сутки), 40 613 пациентов выздоровели (+737). Таким образом, продолжают болеть 31 842 человека.