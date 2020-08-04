На прошлой неделе один автомобиль 35 раз нарушил скоростной режим.

На прошлой неделе, с 27 июля по 2 августа, система автоматической фиксации нарушений на дорогах зафиксировала 155 автомобилей, которые передвигались со скоростью более 170 км / ч. Об этом сообщает Патрульная полиция Украина.

Наибольшей скорость была у автомобилей:

Audi A4 (государственный номерной знак BH444 ***) – 218 км/ч на автодороге М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешена скорость - 110 км/ч;

Mercedes-Benz E 200 4Мatic (ДОУ AA111 ***) – 213 км/ч на Столичном шоссе, где разрешенная скорость 80 км/ч.

Больше всего за прошедшую неделю скоростной режим нарушал автомобиль Mitsubishi Grandis (ДОУ BH062 ***) – 35 раз.

Напомним, 1 июня в Киеве официально заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Первый штраф за превышение скорости получил водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.

За первые 17 часов работы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области самое большое превышение скорости показал водитель Mercedes, который ехал по трассе М-06 Киев – Чоп со скоростью 208 км/ч.