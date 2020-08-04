Подарки отменяются. Почему украинские мамы получат деньги вместо бэби-боксов

"Бэби-боксы", или "пакеты малыша" выдавали в Украине новоиспеченным родителям с 2018 года. И, несмотря на критику, находились те, кому эта коробка с необходимыми для младенца предметами была полезной. Однако с этого года вместо "бэби-бокса" роженицам собираются выдавать пять тысяч гривен, которые они смогут тратить только в выбранных государством магазинах. Фокус искал плюсы и минусы этого решения

История бэби-боксов

Впервые коробки для новорожденных начали раздавать в Финляндии еще в 1938 году. Поначалу на них могли рассчитывать только малоимущие семьи, но постепенно, к 1949 году, их распространили на все слои общества. В финском Института социального страхования говорит, что поначалу главной целью коробок было убедить женщин воспользоваться медицинской помощью. Чтобы получить коробочку, женщины должны были посетить врача или государственную пренатальную клинику до четвертого месяца беременности.

Так выглядел один из первых финских "бэби-боксов"

Таким образом, коробка не только снабжала молодых мам всем необходимым, но и приучала их пользоваться услугами больниц и врачей в тогда еще только зарождавшейся социальной медицинской системе страны.

В 1930-х годах Финляндия была довольно бедной страной, и младенческая смертность находилась на высоком уровне: 65 из 1000 младенцев умирали, не дожив до года.

В 2013 году правительство Финляндии подарило такую коробку герцогу и герцогине Кембриджским, ожидавшим первого ребенка.

По итогу идею взяли на вооружение работники здравоохранения во многих странах, часто привлекая для этой цели частных поставщиков.

Часто содержимое коробки отражает местные реалии. Например, в Южной Африке саму коробку делают из пластика, и местные мамы пользуются ею как ванночкой, а не кроватью.

В индийский "благословенный набор" (так здесь называют бэби-бокс) обязательно входят одеяло и противомоскитная сетка

Как было в Украине

В Украине бэби-бокс получил название "Пакет малыша" ("Пакунок маляти") и начали его выдавать 1 сентября 2018 года.

Государственную помощь должны получать все новоиспеченные родители не позднее 30 дней после появления ребенка.

В правительстве отмечали, что бэби-бокс не влияет на получение денежной выплаты, а также не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для предоставления других социальных выплат. В состав такого набора входили одноразовые памперсы, салфетки, пеленки, шапочки, ползунки, матрас, плед, косметические средства и термометры. При этом весь комплект был упакован в коробку-люльку из прочного картона с дополнительно укрепленным дном – она могла служить колыбелью для новорожденного.

Ориентировочная стоимость бэби-бокса должна была составлять около 5 тысяч гривен. Однако первые "счастливчики", получившие бэби-бокс, отмечали, что вещи, упакованные в коробочку, не стоят столько и дольно низкого качества. Эту информацию подтвердили и в UNOPS (Управлении Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов). Директор офиса Андрей Буряковский сообщил, что стоимость одного пакета составляет 3,37 тыс. грн.

Также возникла проблема с выдачей бэби-боксов. Частенько, родители получали коробки, когда младенцы уже успевали подрасти и вещи им становились малы, а полезные вещи вроде термометров родители уже успевали купить сами.

Кроме этого, размеры вещей в коробке были скопированы с финского образца, где производство и выдача бэби-боксов доведены до идеала за 60 лет существования. И каждый год там учитываются пожелания родителей. В Украине вещи такого размера (подгузники и одеяла) не производятся. Поэтому, получив коробку, многие родители обнаруживали, что носочки и детская одежда были произведены в Узбекистане, а полотенце — в Азербайджане.

Те, кто получили "пакеты малыша" в 2018 году, отмечали, что в общем качество положенных туда вещей было нормальным, хоть некоторые вещи и вызвали вопросы.

"Плед имеет синтетические материалы, на нем нет бирки производителя и состава. Памперсы не очень, так как протекают и вызывают дискомфорт у малыша. Одежда в основном летняя (не совсем актуально для зимних деток), размеры боди и штанишек на детей постарше", – отмечала Яна из города Сумы, забравшая коробку в социальной службе, спустя две недели после рождения ребенка. Но в общем качеством бэби-бокса она осталась довольна. Но главной претензией оставался тот факт, что "пакеты малыша" выдавали со значительным опозданием, а не в женской консультации на последних месяцах беременности, или хотя бы в роддоме. Впрочем, у Ревы было объяснение и на этот счет. Он говорил, что "украинцы суеверны" и превентивный подарок могут счесть плохой приметой.

Эксперты предположили, что украинские производители не смогут принять участие в формировании "пакета малыша" в полной мере и формировать коробку будут из чего придется.

Тогдашний министр социальной политики Андрей Рева тогда пояснял, что вещей украинского производства в коробке не было из-за тендерных процедур. "Украинские фирмы могли заявиться на тендер. Почему их продукцию не закупили — спросите у тех, кто проводил тендер, у UNOPS (Управление ООН по обслуживанию проектов)", - заявил министр.

Согласно постановлению Кабмина №512 от 20.06.2018 г., местные бюджеты должны профинансировать эту инициативу за счет субвенции из Госбюджета на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям и инвалидам. Но инвестиции не были привлечены, так что местным бюджетам пришлось изыскивать деньги, урезая другие социальные сферы.

Впрочем, некоторые ошибки были учтены, и в 2019-2020 гг. качество бэби-боксов повысилось. Об это говорили и сами родители при получении, или сравнивая "пакеты малыша" с теми, что получили их знакомые ранее.

В частности, в "пакете малыша" стало вдвое больше пеленок (6 штук), появились новые размеры детских носков (на возраст 4-6 месяцев). Из одежды добавили демисезонный комбинезон с капюшоном и синтепоновым наполнителем. Кроме того, в новых "пакетах малыша" появились развивающие коврики, губки для купания и специальный гребень. Для матерей добавили по пачке послеродовых и обычных прокладок.

Почему "бэби-боксы" отменили

Теперь эта полезная инициатива, призванная избавить родителей от первоначальных хлопот по закупке всего необходимого для младенца – отменяется.

Кабинет Министров Украины запустил экспериментальный проект по монетизации "пакета малыша". Такое решение в среду, 29 июля, приняли на заседании правительства.

В частности, предлагается установить выплату родителям 5 тысяч гривен вместо "бэби-бокса".

"Пакеты, которые еще остались в регионах, будут розданы роженицам. Далее, фактически при рождении ребенка, будут выдаваться карточки с 5 тысячами гривен для закупки детских товаров вместо "пакета малыша", который по словам рожениц не всегда соответствовал потребностям и пожеланиям", – отмечает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Согласно проекту, молодым родителям будет выдана социальная карта "ПриватБанка" со специальным режимом использования.

"Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц", – отмечает министр социальной политики Марина Лазебная.

Купить вещи и рассчитаться этой специальной картой можно будет только в определенных магазинах – тех, которые специализируются на товарах для матери и ребенка и с которыми правительство заключит договор.

Проект постановления разработан по инициативе Министерства социальной политики. Он будет действовать в течение 2020-2021 годов.

Мнение экспертов

Эксперты посчитали, что у монетизации "пакетов малыша" есть недостатки. Бэби-боксы помогали молодым матерям, у которых не было денег, чтобы купить нужные вещи для малыша.

"В отличие от денег, которые можно использовать на любые цели, бэби-боксы позволяют избежать нецелевого использования и направить помощь именно на нужды ребенка. Вместе с тем у них есть и недостатки. У некоторых родителей остались вещи от старших детей, кто-то получил вещи в подарок от родственников или друзей, кто приобрел вещи самостоятельно. В этих случаях часть вещей из бэби-бокса становятся ненужными. Также далеко не всем нравятся вещи с бэби-бокса. Люди хотят приобрести их самостоятельно", — рассказал независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

В то же время Хмелевский считает, что для бюджета наборы для малышей тоже слишком дорого обходятся. По некоторым оценкам, государство тратит на бэби-боксы в три раза больше, чем стоят эти вещи в магазинах. Поэтому программа требует изменений.

Максим Орыщак, аналитик "Центра биржевых технологий" отметил, что финансовая поддержка семей является более справедливым поступком, нежели "подкормка" корпоративного сектора через выдачу "пакетов малыша". Средства, которые выделяют на поддержку, семьи смогут потратить, как захотят и на то, в чем действительно нуждаются.

"В собранном для ребенка комплекте всегда сумма затраченных средств меньше, чем 3 250 грн, так как часть денег уходит на обслуживание: нужен персонал собрать коробку, нужна логистика, нужно сопровождение документацией. Не зря и приостановка проекта состоялась по указке Антимонопольного комитета. Видимо, были превышения полномочий у закупочной компании. Отметим, что это и неплохо, так как в нынешних условиях падения экономики страны, массовой потери рабочих мест, отсутствия перспектив для расширения финансовой помощи молодым семьям, и матерям в частности, любые финансовые выплаты и льготы являются весомой поддержкой. Хотя, значительно финансовое положение семей это не изменит. А значит, эту меру можно рассматривать как популизм и подготовку электората", – говорит Орыщак.



Эксперт добавляет, что как выгодный вариант для государства, например, чтобы не тратить бюджетные средства, можно было пойти путем предоставления скидки в определенных розничных сетях. Компании, в свою очередь, получили бы торговый оборот, а компенсацию по скидке от государства получили бы в виде налоговых каникул.



"Вероятно, выделение бюджета вместо бэби-боксов стало наиболее простым решением из-за незамысловатого механизма. А может быть, тот факт, что 40% населения страны живет за чертой бедности, стал резоном выдать средства, которые будут затрачены элементарно на пропитание. В любом случае, на будущее не исключаем взаимодействие государства и корпоративного сектора по этому вопросу", – подытожил Орыщак.

А один из поставщиков товаров в "пакеты малыша" отмечает, что отмена данной инициативы – в корне неверна. И не только потому, что он потеряет прибыль.

По словам Александра Соколовского, учредителя группы компаний Текстиль-Контакт, до 2020 года ответственность за закупку и организацию поставок была возложена на офис ООН по управлению проектами (ЮНОПС). И хотя за организацию данной работы работы Министерству соцполитики приходилось платить ЮНОПСу определенный процент от суммы контракта, система была организована четко. "И без малейших намеков поставщикам (одним из которых являлась моя компания) коррумпировать такой немаленький объем закупок", - отмечает Соколовский.

Но с конца 2019 года, начался процесс передачи организации закупки на ДУ "Професійні закупівлі", что затем было утверждение постановлением Кабмина от 3 марта 2020 года. И в апреле 2020, уже на ProZorro был объявлен тендер на второе полугодие.

И именно в этот момент, по словам Соколовского, начались проблемы.

"На тендер заявилось 13 участников, прошел первый этап, организаторы выбрали четырех финалистов (причем все - крупные отечественные производители из Киева, Харькова, Запорожья. Попала туда и наша компания ТК-Домашний Текстиль).

Но, к сожалению, начался традиционный для украинских госзакупок "тендерный троллинг", когда на тендер заходят компании-пустышки, да еще и с четко просматриваемыми признаками сговора. Их сносят, но от них затем сыпятся жалобы в АМКУ.

В итоге, после закрытого заседания АМКУ, на которое не смогли попасть не только юристы от участников, но и даже представитель организатора тендера ДУ "Професійні закупівлі", закупка "пакетов малыша" была отменена.

А новая процедура - это опять месяцы на формальные процедуры, затем неизбежные обжалования проигравших в АМКУ, и только потом, к зиме, можно рассчитывать на подписание контрактов, при этом поставка бэби-боксов начнется не сразу, через месяц-другой, так как никто в состоянии неопределенности не будет держать сырье на складах", - пишет Соколовский.

Людмила Волынец, соучредитель ВГО "Служба защиты детей", считает, что проблема бэби-боксов в том, что в них не все нуждались. Часть родителей действительно бы лучше получила денежную компенсацию. Но для большой прослойки населения, особенно в маленьких городках и селах, даже полученный с опозданием "пакет малыша" был серьезным подспорьем.

"А теперь бэби-боксы отменили — для тех, кому надо, и для тех, кому не надо. Я, как специалист по правам детей, могу сказать, что они часто оказывались не нужны родителям, и они их продавали. Хотя я знаю примеры, кому такие бэби-боксы были жизненно важны. Это сложный вопрос. Думаю, что изначально всем без разбора их не надо было давать", — сказала Людмила Волынец.

Также возникает вопрос, где родители смогут потратить те самые пять тысяч гривен. Пока списка "определенных магазинов" нет. А когда он появится, можно с уверенность утверждать, что большинства из них не будет все в тех же маленьких городках и селах. То есть, для того, чтобы потратить деньги на малыша, родителям придется куда-то ехать. Что не слишком удобно и ставит их в неудобное положение по сравнению с жителями больших городов. К тому же неясен ассортимент этих магазинов и товары какого качества окажутся на полках.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) уже призвал украинское правительство сохранить программу "пакет малыша" именно в натуральной форме, предоставляя так называемые "бэби-боксы", а не денежную выплату.

В ЮНИСЕФ отметили, что в течение двух лет систематически собирали отзывы родителей о программе. Говорят, что за два года количество предметов в пакете возросло в 2,5 раза. И если в 2018 году лишь 35% родителей отдавали предпочтение пакету перед денежной выплатой, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде. Аналитики ЮНИСЕФ указывают и на экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Товары из пакета малыша обойдутся родителям дороже на 50-200%.