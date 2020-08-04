Жертвами коронавируса в Украине стали более 60 медиков

В Украине более 60 медиков умерло от СOVID-19, семьи 12 из них уже получили компенсацию.

Об этом заявила глава комитета Рады по вопросам социальной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, передает Интерфакс-Украина.

"Как члена комитета по вопросам социальной политики, меня больше волнует выплата по смертям медиков от СOVID-19. Таких случаев у нас уже более 60 и Кабинет министров создал систему выплат, она идет через Фонд социального страхования. По моей информации, на данный момент более чем 10 семей получили такую выплату", – сказала она.

"Выплаты были сделаны. Статистика такая: 60 и 12, кажется, выплат было сделано по состоянию на пятницу именно потому, что система сбора документов очень сложная", – добавила Третьякова.

По ее словам, она будет работать над упрощением системы получения выплат и уменьшением количества документов, которые должны будут подать родственники, чтобы получить от государства компенсацию за смерть своего родственника-медика от коронавируса.

Подобные изменения депутат хочет распространить и на другие категории социальных выплат, в частности и на выплаты многодетным семьям.

"Необходимо влиять на Кабинет министров, потому что это его компетенция, а в данном случае - Фонда социального страхования для того, чтобы уменьшить бюрократическую нагрузку для получения выплат, которые гарантированы законом. Это мы будем делать, будем искать способ. Если не будет получаться, то будем выходить на какой-то законопроект", – заявила она.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сказал, что минимальная зарплата врача должна быть 20-25 тыс. грн. Также он отметил, что с сентября нынешнего года врачам повысят зарплату приблизительно на 3,5 тыс. грн. А в следующем году повышение заработной платы врачам заложат в тариф.