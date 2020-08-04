"Впредь мы будем думать". Харьковские комики извинились за антисемитские шутки
Юмористы Евгений Лещенко и Богдан Письменко решили извиниться после того, как пообщались с представителями всеукраинской еврейской организации.
Харьковские участники Split Comedy Евгений Лещенко и Богдан Письменко извинились за использование в своих выступлениях антисемитских шуток, в которых нецензурно выражались в адрес евреев.
Видео с извинениями было опубликовано на странице стендап-клуба в Instagram.
"Мы хотим публично принести извинения еврейскому народу за слова которые причинили боль и мысль о том, что мы несем антисемитские взгляды", - заявили стендаперы в видеообращении, уверяя, что сложившаяся ситуация им неприятна .
"Мы являемся комиками, и мы шутим, но мы осознаем, что мы заигрались, и впредь мы будем думать над тем, что мы говорим, чтобы никого не обидеть", - добавил дуэт.
Напомним, что скандал возник после того, как во время одного из выступлений прозвучали фразы "если в кране нет воды, значит выпили ж**ы", "тупые б***ь евреи", "вы дауны б***ь, а не евреи" и другие выражения, которые носили более жесткий характер.
Куда обращаться в таких случаях?
Если вы столкнулись с проявлениями антисемитизма, то необходимо обращаться на Еврейскую горячую линию 910 по номерам 910 (бесплатно с мобильного) и 0 800 600 910 (бесплатно со стационарного).
Напомним, Студия "95 квартал" во время своего последнего концерта показала номер, в котором пошутила над сгоревшим домом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в Гореничах под Киевом. В свою очередь, Гонтарева назвала выступление позором, а бизнесмен Игорь Коломойский свои впечатления от номера прокомментировал словом "Браво".