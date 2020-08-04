В Минобразования назвали две даты начала обучения в вузах

Учебный процесс в учреждениях высшего образования стартует с 1 сентября для старших курсов, а с 15 сентября – для первокурсников бакалавриата и магистратуры.

Об этом на заседании Союза ректоров высших учебных заведений Украины сказал в. и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Укринформ.

"Образовательный процесс начинается с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября рекомендовано начинать для тех, кто поступил на первый курс, и для магистратуры. Но заведение высшего образования может принять решение о начале учебного процесса, – ред.) с любой (даты – ред.), это есть", – сказал Шкарлет.

Он добавил, что учебный процесс будет стартовать согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, в соответствии с распределением страны на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Так, согласно постановлению, которое приняло правительство, учебный процесс не может проводиться, если регион, где расположен институт или университет, расположен в красной зоне.

Шкарлет также проинформировал, что поступающие уже создали около 90 тысяч электронных кабинетов для поступления на бакалавриат и примерно 20 тысяч электронных кабинетов для поступления на магистратуру.

Ранее Шкарлет заявил, что полностью поддерживает ВНО. Но считает, что при поступлении в вузы занижена роль аттестата, а для заочки – ВНО не должно быть обязательным

Кроме того, глава МОН выступает против полного перехода на дистанционное образование, но допускает смешанный формат обучения: частично офлайн, частично онлайн.