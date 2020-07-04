Шкарлет рассказал, что ему не нравится в ВНО

Глава МОН полностью поддерживает ВНО. Но считает, что при поступлении в вузы занижена роль аттестата, а для заочки — ВНО не должно быть обязательным

Об этом Сергей Шкарлет рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, внешнее независимое тестирование – единственный инструмент, который сравнял в возможностях богатого и бедного ребенка, сельского и городского. Однако у него есть и замечание к нынешней системе поступления в вузы.

"Единственное замечание по ВНО – мне непонятно: если вес аттестата в общем объеме поступления только 10%, то зачем тогда школа?", – говорит Шкарлет.

Такая ситуация, по его мнению, приводит к тому, что дети в школах изучают только три предмета, по которым сдают ВНО.

Также и.о. министра считает дискуссионным вопрос об обязательности ВНО для поступления на заочную форму обучения в вузы. Главный аргумент Шкарлета по этому поводу состоит в том, что поступающие на заочку хотят повысить свою квалификацию, но при этом многие из них давно закончили школу. В итоге, у таких абитуриентов могут возникнуть проблемы со сдачей ВНО.

"Какой шанс у взрослого человека сдать ВНО? У человека иногда нет первого высшего, понимаете? Вопрос не в том, чтобы получить второе. А когда так случилось у человека по жизни, что высшего образования нет, а школу 20 лет назад закончил", – говорит Шкарлет.

При этом, глава МОН предлагает указывать в дипломах, что человек закончил именно заочную форму обучения.

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