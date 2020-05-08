Вступительную кампанию в ВУЗы в Украине перенесли

Поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них электронную подпись

Министерство образования и науки переносит начало вступительной кампании в ВУЗы на август.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

На основе аттестата о полном общем среднем образовании регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО), и до 16 августа для поступающих, сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места госзаказа проведут с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления – до вечера 31 августа.

Минобразования предусмотрел в этом году для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте. Поэтому интервал между последним днем ​​подачи документов и изданием самого приказа о зачислении увеличили до 5 дней.

Поступающие также смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения.

Сроки проведения регистрации для сдачи единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого вступительного испытания (ЕФВВ) на магистратуру перенесли.

Регистрация продлится с 12 мая до 5 июня и будет происходить онлайн. В то же время даты проведения ЕВИ и ЕФВВ остаются неизменными – 01 и 03 июля соответственно. Регистрация электронных кабинетов поступающих в магистратуру, приема документов, рекомендаций также перенесена на месяц.

Напомним, Единый государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ) и лицензионные интегрированные экзамены "Крок" будут проведены после послабления карантина из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: