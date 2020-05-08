Минздрав переносит экзамены для студентов-медиков и интернов из-за карантина

Прогнозируется, что сдача экзаменов "Крок" состоится в июне, а первого этапа ЕДКИ – в сентябре

Министерство образования сообщило, что единый государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ) и лицензионные интегрированные экзамены "Крок" будут проведены после послабления карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Прогнозируется, что сдача экзаменов "Крок" состоится в июне, а первого этапа ЕДКИ – в сентябре.

Центр тестирования разрабатывает сценарии, которые помогут сдать экзамены в оптимальные сроки.Студентам и интернам, которые из-за карантинных ограничений (например, ограничения авиасообщения) не смогут сдать экзамены, будет предоставлена возможность дополнительной сдачи.

Как ранее сообщал Фокус: