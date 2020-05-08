Минздрав переносит экзамены для студентов-медиков и интернов из-за карантина
2020-05-08 16:22:00
Прогнозируется, что сдача экзаменов "Крок" состоится в июне, а первого этапа ЕДКИ – в сентябре
Министерство образования сообщило, что единый государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ) и лицензионные интегрированные экзамены "Крок" будут проведены после послабления карантина из-за коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Прогнозируется, что сдача экзаменов "Крок" состоится в июне, а первого этапа ЕДКИ – в сентябре.
Центр тестирования разрабатывает сценарии, которые помогут сдать экзамены в оптимальные сроки.Студентам и интернам, которые из-за карантинных ограничений (например, ограничения авиасообщения) не смогут сдать экзамены, будет предоставлена возможность дополнительной сдачи.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут.
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В Киеве с 18 мая возобновится рассылка приглашений в детсады через систему электронной записи, которая была приостановлена на время карантина.
- В апреле Минобразования уже предлагал в 2020 году не проводить выпускные вечера и последние звонки в школах из-за пандемии коронавируса.
- Из-за продления карантина до 22 мая учебный год в украинских школах завершится дистанционно.