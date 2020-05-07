У родителей будет 10 дней на то, чтобы принять приглашение в электронном кабинете

В Киеве с 18 мая возобновится рассылка приглашений в детсады через систему электронной записи, которая была приостановлена на время карантина.

Об этом говорится в письме Департамента образования и науки КГГА.

Отмечается, что у родителей будет 10 дней на то, чтобы принять приглашение в электронном кабинете, а после возобновления работы учреждений дошкольного образования – еще 14 дней на подачу необходимых документов.

Для избежания очередей, дату и время подачи документов нужно будет согласовать по электронной почте с директором детского сада.

Прием документов от родителей будущих первоклассников начнется после того, как учителя вернутся в школы. На это отводится не меньше одного месяца.

Зачисление будет происходить по территориальному принципу – в школу в первую очередь возьмут тех детей, которые проживают на территории обслуживания образовательного учреждения. Также первоочередное право есть у братьев и сестер детей, которые уже учатся в этой школе; детей сотрудников школы; выпускников дошкольного подразделения этой школы. Место проживания нужно подтвердить, если сведений об этом нет в реестре территориальной громады Киева.

Из-за карантина прием документов в школы рекомендуют проводить в больших помещениях с отдельным входом и выходом или на свежем воздухе. Также нужно будет соблюдать социальное дистанцирование, использовать маски, перчатки, дезинфекторы и измерять температуру.

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