Сказка-йога для малышей и уроки английского: в Киеве заработал онлайн-детсад
2020-04-23 17:10:00
Во время карантина, с понедельника по пятницу, дети могут виртуально посещать занятия
Первый в Украине виртуальный детский сад, рассчитанный на детей в возрасте 4-6 лет, начал работу в столице. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что проект стартовал в рамках виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Директор Образовательного агентства Бадри Лолашвил заявил, что онлайн-детсад открыт для всех маленьких украинцев и призвал родителей участвовать в этой инициативе.
Отныне, во время карантина, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, дети имеют возможность виртуально посещать занятия, которые проводят специалисты. В программе: сказка-йога, английский язык, развивающие занятия.
"Данный проект уже вызвал большой интерес как среди родителей, так и среди украинских селебрити. Сейчас в рамках детского сада онлайн мы пригласили известных украинцев провести дополнительные занятия и надеемся, что они не останутся в стороне", – подчеркнула директор Образовательного хаба Киева Мария Богуслав.
Все занятия также будут доступны на постоянной основе в записи.
Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.
Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки с 11 предметов, которые по расписанию транслируют украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.
- 6 апреля почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно "Всеукраинскую школу онлайн".