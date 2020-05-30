Выпускники из ОРДЛО не будут проходить обсервацию перед сдачей ВНО в Украине
2020-05-30 12:08:00
Кабмин также ослабил карантин в спортивной сфере
Кабинет министров Украины разрешил не проходить обязательную обсервацию при пересечении границы участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) вместе с одним человеком, который сопровождает каждого из них.
Об этом говорится в постановлении правительства №424 от 29 мая.
В частности, документ разрешает не проходить обязательную обсервацию при пересечении границы каждому участнику внешнего независимого оценивания (ВНО) и одному сопровождающему лицу, если нет оснований полагать, что они были в контакте с заболевшим COVID-19.
Эта норма касается в том числе и участников ВНО, которые въезжают с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Кроме того, как сообщил на брифинге утром в субботу министр здравоохранения Максим Степанов, Кабмин также поддержал инициативу Минздрава в части послабления карантина в спортивной сфере.
В частности, теперь лица старше 60 лет, которые являются представителями спортивных клубов или тренерско-преподавательского персонала, могут принимать участие в организации и проведении спортивных соревнований.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министерство образования и науки приняло решение о сроках проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году. При этом, переносит начало вступительной кампании в ВУЗы на август.
- Минздрав утвердил условия для проведения ВНО в Украине в условиях карантина.