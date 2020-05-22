На ВНО пустят только в масках и c проверкой температуры

2020-05-22 20:59:00

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Перед началом экзамена всем участникам и привлеченным лицам проведут температурный скрининг и осмотр на наличие респираторных болезней

Минздрав утвердил условия для проведения ВНО в Украине в условиях карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Допуск к тестированию будет осуществляться лишь при наличии маски, а также при отсутствии температуры и симптомов заболевания.

Перед началом экзамена всем участникам и привлеченным лицам проведут температурный скрининг и осмотр на наличие респираторных болезней.

К экзаменам будут допущены лица, у которых:

  • температура тела составит не более 37,2 градусов;
  • отсутствуют признаки респираторных заболеваний (кашель, насморк, боль в горле, общая слабость);
  • будет одета маска или респиратор, которые будут закрывать нос и рот.

Места для проведения ВНО должны отвечать следующим требованиям:

  • дистанция между участниками во время тестирования – не менее 1,2 метра друг от друга;
  • на входе в здание – место для обработки рук антисептиком;
  • в санитарных комнатах – жидкое мыло, антисептики и бумажные полотенца;
  • во время тестирования, при благоприятной погоде, рекомендуется открывать окна при закрытых входных дверях;
  • запрещен допуск в здание сопровождающих лиц, кроме тех, кто сопровождает людей с инвалидностью;
  • в местах проведения тестирования должны дежурить медицинские работники;
  • наличие контейнеров или урн с крышкой для использованных масок на выходе;
  • перед и после тестирования аудитории проветриваются не менее 30 мин;
  • проведение дезинфекции поверхностей, дверных ручек, столов, мест для сидения после тестирования.

Кроме того, на месте проведения ВНО будут доступны антисептики, а каждый участник получит маску.

зно, инфографика

Напомним, Министерство образования и науки приняло решение о сроках проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году. При этом, переносит начало вступительной кампании в ВУЗы на август.

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