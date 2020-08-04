24-летняя Дарья Кирилюк запомнит свой отпуск на пляже Момо в Турции надолго: ее вместе с бойфрендом и компанией друзей избили охранники в популярном у туристов месте отдыха.

Модель получила сильный удар по лицу. Снимком, сделанным после избиения, девушка поделилась на своей странице в Instagram.

"Я не хочу молчать и рассказывать историю, что случилось со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло!" — написала она.

Вот так выглядела модель после избиения

Версия модели

По словам Дарьи Кирилюк, она отдыхала на пляже в Чешме вместе со своим парнем и несколькими знакомыми. В драке с охранниками все они получили травмы. При этом, персонал пляжа, по словам модели, не стеснялся применять грубую силу не только к мужчинам, но и в отношении девушек.

Версия владельца пляжа

У хозяина пляжа Момо Бурака Бешера есть своя версия происходящего. Он заверяет, что модель врет и готов обращаться в суд. Бизнесмен утверждает, что инцидент произошел в одном из заведений пляжа, к которому он не имеет никакого отношения. По его версии, Кирилюк избил ее парень, а обвинения в адрес сотрудников охраны пляжа - это ложь.

Реакция МИД и МВД

Заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook отреагировал на этот вопиющий случай, сообщив, что "провел встречу с заместителем посла Турции в Украине - госпожой Букет Кабакджи по поводу избиения украинки в Турции".

Инцидент не остался без внимания МВД и МИД Украины

Как рассказал замминистра, он передал представительнице Турции обращение по поводу жестокого избиения гражданки Украины Дарьи Кирилюк.