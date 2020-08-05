Украина готова направить в Бейрут отряд украинских спасателей, – Шмыгаль

По словам премьер-министра, власти Ливана пока не проинформировали украинскую сторону, в какой помощи нуждаются.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что Украина готова оказать посильную помощь Ливану в связи со взрывом в порту Бейрута. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, в случае необходимости в Бейрут вылетит отряд украинских спасателей.

"В случае необходимости мы готовы предоставлять всю необходимую помощь: Украина уже обратилась к Ливанской республике с предложениями о предоставлении необходимой помощи нашими спасателями – соответствующий отряд готов вылететь в Ливан в случае необходимости", – сказал Шмыгаль.

При этом он сообщил, что власти Ливана пока не проинформировали украинскую сторону, в какой помощи нуждаются.

"Насколько я знаю, сейчас проходит заседание правительства Ливана, на котором будет решено, какого рода помощь им необходима. Украина будет готова присоединиться всеми возможными способами", – подчеркнул премьер.

Он также призвал Министерство иностранных дел Украины информировать общественность о судьбе украинцев в Ливане.

"Наши соболезнования и слова поддержки всему ливанскому народу. Я попрошу МИД постоянно информировать общественность о ситуации, нет ли среди пострадавших украинцев", – сказал Шмыгаль.

Напомним, 4 июля в порту столицы Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. Порт Бейрута уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута. Одной из жертв стал известный ливанский политик, генеральный секретарь право-христианской партии "Катаиб" Низар Наджарян.

Причина взрыва до сих пор до конца не ясна. Многие считают, что он произошел из-за детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, выгруженных в порту в сентябре 2014 года.