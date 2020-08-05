Зеленский и другие чиновники выделят личные деньги на памятник космонавту Каденюку

Монумент планируют открыть символически 19 ноября. В этот день Леонид Каденюк совершил полет на шаттле Columbia.

Памятник первому космонавту независимлой Украины, герою Украины Леониду Каденюку откроют 19 ноября. Создание монумента частично профинансируют президент Владимир Зеленский и другие чиновники.

Об этом сообщает страница Офиса президента в Facebook.

Отмечается, что президент считает недопустимым тот факт, что спустя два года после смерти космонавта на его могиле нет обустроенного памятника.

"Славная фигура Леонида Каденюка навсегда вписала нашу страну в историю исследования космоса и укрепила международный авторитет государства. На похоронах Леонида Константиновича было немало политиков самого высокого уровня, и никто из них не смог решить вопрос чествования памяти великого украинца. Такое отношение к собственным героям со стороны государства недопустимо. Мы это изменим", – уверил Зеленский.

В ОП объяснили, что за государственный счет памятник могут ставить несколько лет. Таков механизм, предусмотренный законодательством. Зеленский заявил, что украинцы "не могут и не будут ждать еще 2, 3 или 4 года, чтобы на могиле героя Украины наконец появился памятник".

"Мы сделаем это за личные средства", – подчеркнул президент.

Кроме того, родственники Каденюка самостоятельно разработали архитектурный проект памятника. Также его семья создала благотворительный фонд и общественную организацию. С их помощью они собирают средства на установку памятника.

Монумент планируют открыть символически 19 ноября. В этот день Каденюк совершил полет на шаттле Columbia.

Каденюк умер 31 января во время пробежки в парке "Царское село". Ему было 67 лет. С 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87.

Вскоре международному аэропорту Черновцов присвоили имя Леонида Каденюка.

В январе Зеленский заявил, что памятник украинскому космонавту Леониду Каденюку поставят за счет государства.