В Киеве зафиксирован резкий прирост случаев коронавируса

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (44), Соломенском (26) и Деснянском (22) районах

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 180 случаев инфицирования коронавирусом, три человека погибли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых больных – 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет, 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 года, 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет. Также среди больных 8 медиков.

"Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в обычной ситуации! Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит произойдет это или нет", – заявил Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (44), Соломенском (26) и Деснянском (22) районах.

Напомним, по состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее количество подтвержденных случаев достигло 76 808, из них 1 819 скончались (+31 за сутки), 42 524 пациентов выздоровели (+997). Таким образом, продолжают болеть 32 465 человек.