Все сотрудники аэропорта должны обязательно носить защитные маски. А на входе в здание аэропорта путешественнику измеряют температуру.

Путешествующим украинцам рассказали, как изменился отдых в условиях карантина.

Вход в аэропорт теперь, как в VIP-клубе: дресс-код из маски и обязательно наличие билета. Поэтому даже провести и встретить близких можно только у входа в терминал. Все это по новым правилам в карантинный период, чтобы не создавать скопления людей, рассказали эксперты в эфире "Ранку з Україною".

"Для встречающих и провожающих изменилось все кардинально, так как на сегодня их не пускают в аэропорт, в сам терминал. Сейчас вам надо показать посадочный талон или билет на рейс, который вылетает сегодня", – сказал представитель авиакомпании Александр Хиценко.

Все сотрудники аэропорта должны обязательно носить защитные маски. А на входе в здание аэропорта путешественнику измеряют температуру.

Стоит отметить, что, например, Египет сейчас находится в "зеленой зоне", поэтому никакие справки не нужны. Так же и по прибытии: сдавать тест или проходить долгий карантин нет надобности. Вход в самолет тоже только в масках.

В салоне самолета вновь измеряют температуру. Здесь персонал также вооружен: все в защитной одежде и масках.

Кроме того, теперь каждому пассажиру дают медицинскую анкету, в ней следует заполнить пункты об общем самочувствии и указать, не контактировали ли вы с человеком, инфицированным коронавирусом. Такая анкета – только превентивная мера, чтобы предотвратить новые случаи в стране.

Отметим, власти Черногории позволили украинцам въезжать в страну без дополнительных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что постояльцам турецких отелей запретили самостоятельно накладывать себе еду в тарелки на "шведских столах".

Минздрав Болгарии разрешил украинцам с 31 июля до 31 августа въезжать на территорию страны без предъявления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и без прохождения 14-дневного карантина.

А Румыния до 15 августа продлила запрет на въезд иностранцам.