Румыния до 15 августа продлила запрет на въезд иностранцам

Но из запрета есть исключения, и транзит разрешен.

О решении правительства Румынии сообщило посольство Украины в этой стране.

На территорию страну могут въезжать:

члены семьи граждан Румынии;

члены семьи граждан других государств-членов ЕС, имеющие право на проживание на территории Румынии;

те, у кого есть долгосрочные визы, вид на жительство выданные компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;

лица, въезжающие в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается документом;

дипломатический и консульский персонал;

лица в режиме транзита;

пассажиры, путешествующие по императивным мотивам (не по своей воле);

по гуманитарным причинам;

с целью обучения;

иностранцы, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения;

сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта;

спортсмены, участвующих в соревнования.

Транзит по территории Румынии разрешен только в непрерывном порядке и исключительно по разрешенному маршруту. Должны быть документы, подтверждающие транзитную цель поездки и дающих основания для въезда в страну следования.

Поэтому, например, если украинцы хотят попасть в Болгарию, то для проезда по Румынии они должны иметь документы, подтверждающие цель поездки (туристический ваучер, бронирование гостиницы и т.д.) и дающие основания для въезда в страну следования.

Напомним, МИД Украины просит предотвратить продажу авиабилетов за границу украинцам, которые из-за правил карантина могут не впустить в страну назначения. Ведомство обратилось с официальным письмом в Мининфраструктуры и Госавиаслужбу с рекомендациями "провести соответствующую разъяснительную" работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки.