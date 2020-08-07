47 000 грн: IT-руководитель Приватбанка уходит из-за карантинного ограничения зарплаты

Он покинул пост в связи с введенным на период карантина ограничением зарплат в госсекторе и госкомпаниях на уровне 47 тыс. грн, сообщил член наблюдательного совета Приватбанка Роман Сульжик.

"Ему, как и другим руководителям "Привата" и членам набсовета, уже около полугода не платят честную зарплату", – написал Сульжик.

В телеграм-канале "ПрофПриват" пишут, что у этого увольнения могут быть и другие причины: "Уверены, что ИТ и ЦЭБ ждут тяжелые часы. Тем более, что увольнение Гриценюка по времени совпало с увольнением десятка специалистов ЦЭБ. Уверены, что это еще не все потери людей на линии ИТ-ЦЭБ, учитывая что ЦЭБом теперь будет командовать лично Крумханзл (председатель правления Приватбанка. – Ред.)".

Там же говорится, что Гриценюк увольняется с 31 августа, ему предложили работу в негосударственном банке.

Гриценюк был назначен членом правления по вопросам информационных технологий 1 апреля 2019-го на три года. Ранее он работал заместителем директора и начальником управления системного обеспечения департамента информационных технологий Национального банка.

Напомним, 29 апреля Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов набсоветов государственных компаний величиной 47 тыс. грн в месяц.

Украина в меморандуме с МВФ по программе stand by обязалась отменить это ограничение до 1 июля, однако этого не было сделано.

Президент Владимир Зеленский сначала включил этот вопрос в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 13 июля, однако затем попросил его не рассматривать.