Саакашвили заявил, что за зарплату в $1500 нельзя ребенку мороженое купить

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил, что в Украине к июлю может остановится железная дорога, поскольку члены Набсовета Укрзализныци собираются уйти в отставку и не могут найти нового главу правления. По его словам, одна из причин такой ситуации – низкие зарплаты.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Там нет начальника (в Укрзализныце, - ред.) уже давно. Все, кто был до этого - проворовались. Сейчас Наблюдательный совет должен избрать начальника, но в ближайшие дни они массово собираются подать в отставку, потому что их не устраивает внутренняя ситуация и их не устраивают их зарплаты. Но вот даже если они выберут директора у него будет зарплата 47 тыс. минус нологи, короче $1500 с хвостиком. И вы серьезно будете мне говорить, что вы за $1500 наймете хорошего менеджера, который не сможет своему ребенку мороженое, после такого как будет ездить в командировки, купить?", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что "популисты" все равно будут выступать, что чиновники получают по $1500, когда другие с "голоду умирают". Но, по его словам, для стабильной работы железной дороги ее руководству нужно платить высокие зарплаты.

"Давайте не пускаться в популизм. Конечно не сумасшедшие, как были у Витренко (экс-исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, - ред.) и так далее по несколько миллионов долларов. Но ты не можешь за $1500 долларов найти хорошего менеджера для крупнейшей в Европе железной дороги", - подчеркнул Сааакашвили.

По его словам, сегодняшняя ситуация в "Укрзализныце" может привести к коллапсу железнодорожных перевозок.

"К концу июля железная дорога Украины может остановится. Разгар летного сезона, перевозок пшеницы и т.д. Все к этому идет. И мне кажется, что они брошены на произвол судьбы. Я что-то не вижу, чтобы этим кто-то занимался", - добавил Саакашвили.

Напомним, что до конца карантина Кабмин ограничил максимальную зарплату чиновников суммой в 47 тыс. грн. 8 мая такие же ограничения ввели и в Укрзализныце. До этого зарплаты топ-чиновников компании были намного больше. Так, член Набсовета УЗ Сергей Лещенко в феврале 2020 года задекларировал гонорар от компании в размере 332 тыс. грн.

Как ранее сообщал Фокус:

5 февраля Желько Марчек был назначен врио председателя правления УЗ после расторжения контракта с Евгением Кравцовым.