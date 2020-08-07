"Подкинула" беременная. В роддоме Сум вспышка коронавируса

В роддоме COVID-19 на данный момент болеют 6 человек.

В Сумском роддоме зафиксирована вспышка коронавируса – в учреждении заболели 6 человек. Инфекцию в медучреждение принесла беременная.

Об этом сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Галина Христенко.

Среди инфицированных – четверо медработников и две роженицы. Одна из них та, что занесла вирус в роддом.

По состоянию на пятницу, 7 августа, на Сумщине зафиксировано 636 случаев заболевания коронавирусом. Причем, 42 случая из них прибавились за последние сутки.

Напомним, по состоянию на 7 августа в Украине зафиксировано 1453 новых случаев заражения коронавирусом. До этого наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня (1109), 30 июля (1197) 5 августа (1271) и 6 августа (1318).

В мире по состоянию на утро 7 августа было зафиксировано 19 259 391 случай коронавируса. За минувшие сутки было зафиксировано 281 002 новых заболеваний.