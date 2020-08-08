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В Луцке и Тернополе разрешили остановку поездов

В Луцке и Тернополе разрешили остановку поездов

uz.gov.ua

Ограничения сняты с поездов дальнего следования. На очереди – все пригородные поезда.

В связи с ослаблением карантинных мероприятий "Укрзализныця" с сегодняшнего дня, 8 августа, возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.

Об этом сообщается на официальной станице УЗ в Facebook. 

"Друзья! Соскучились по Тернополем и Луцком? Есть хорошие новости для вас", – написала пресс-служба перевозчика и опубликовала список поездов, которые уже делают остановки в указанных городах. 

В частности, ограничение было отменено для поездов:

  • №41/42 сообщением Днепр-Трускавец;
  • №98/97 Ковель-Киев;
  • №88/87 Ковель-Новоалексеевка;
  • №12/11 Одесса-Львов;
  • №81/82 Киев-Ужгород;
  • №49/50 Киев-Трускавец;
  • №136/135 Черновцы-Одесса;
  • №108/107 Одесса-Ужгород;
  • №110/109 Львов-Херсон;
  • №86/85 Львов-Новоалексеевка;
  • №715/716 Киев-Львов.

Сообщается также, что с 10 августа будет восстановлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь. 

"Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор", – напомнили в пресс-центре госкомпании.

Напомним, вчера, 7 августа, согласно карте эпидемиологического "зонирования" Украины, Харьков попал в "красную" зону карантина, а Луцк и Тернополь – выбыли.