В Луцке и Тернополе разрешили остановку поездов

Ограничения сняты с поездов дальнего следования. На очереди – все пригородные поезда.

В связи с ослаблением карантинных мероприятий "Укрзализныця" с сегодняшнего дня, 8 августа, возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.

Об этом сообщается на официальной станице УЗ в Facebook.

"Друзья! Соскучились по Тернополем и Луцком? Есть хорошие новости для вас", – написала пресс-служба перевозчика и опубликовала список поездов, которые уже делают остановки в указанных городах.

В частности, ограничение было отменено для поездов:

№41/42 сообщением Днепр-Трускавец;

№98/97 Ковель-Киев;

№88/87 Ковель-Новоалексеевка;

№12/11 Одесса-Львов;

№81/82 Киев-Ужгород;

№49/50 Киев-Трускавец;

№136/135 Черновцы-Одесса;

№108/107 Одесса-Ужгород;

№110/109 Львов-Херсон;

№86/85 Львов-Новоалексеевка;

№715/716 Киев-Львов.

Сообщается также, что с 10 августа будет восстановлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.

"Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор", – напомнили в пресс-центре госкомпании.

Напомним, вчера, 7 августа, согласно карте эпидемиологического "зонирования" Украины, Харьков попал в "красную" зону карантина, а Луцк и Тернополь – выбыли.