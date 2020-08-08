В Луцке и Тернополе разрешили остановку поездов
Ограничения сняты с поездов дальнего следования. На очереди – все пригородные поезда.
В связи с ослаблением карантинных мероприятий "Укрзализныця" с сегодняшнего дня, 8 августа, возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.
Об этом сообщается на официальной станице УЗ в Facebook.
"Друзья! Соскучились по Тернополем и Луцком? Есть хорошие новости для вас", – написала пресс-служба перевозчика и опубликовала список поездов, которые уже делают остановки в указанных городах.
В частности, ограничение было отменено для поездов:
- №41/42 сообщением Днепр-Трускавец;
- №98/97 Ковель-Киев;
- №88/87 Ковель-Новоалексеевка;
- №12/11 Одесса-Львов;
- №81/82 Киев-Ужгород;
- №49/50 Киев-Трускавец;
- №136/135 Черновцы-Одесса;
- №108/107 Одесса-Ужгород;
- №110/109 Львов-Херсон;
- №86/85 Львов-Новоалексеевка;
- №715/716 Киев-Львов.
Сообщается также, что с 10 августа будет восстановлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.
"Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор", – напомнили в пресс-центре госкомпании.
Напомним, вчера, 7 августа, согласно карте эпидемиологического "зонирования" Украины, Харьков попал в "красную" зону карантина, а Луцк и Тернополь – выбыли.