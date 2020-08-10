Полиция с мигалками пропускает элитарные авто через украинскую границу,...

Полиция провожает "крутые" автомобили через границу, а в это время люди сутками стоят в очереди на границе под палящим солнцем.

На границе Украины с Венгрией на КПП "Лужанка-Берегшурань" образовалась очередь из автомобилей в несколько километров. Люди ждут проезда по несколько дней. Однако элитарные и дорогие машины для оформления проезжают без очереди в сопровождении патрульной полиции.

Ролик выложил активист Михаил Чокнадий в Facebook.

По его словам, полиция провожает "крутые" (типа "Ягуара") автомобили через границу, а в это время люди сутками стоят в очереди на границе под палящим солнцем.

"Справедливо, что кто-то стоит в очереди 2-3 дня, в ужасную жару, без туалетов, с детьми и пожилыми людьми, а кто-то "крутой" на "Ягуаре" (не бесплатно) проезжает за 10 мин. Обратите внимание, авто полиции на киевской регистрации!" – возмущен Михаил.

Активист добавил, что многие едут в Европу на заработки, чтобы прокормить свои семьи здесь в Украине.

Тем временем, Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщает, что на границе на двух КПП, в частности на "Лужанке", очередь стала намного больше.

Ранее сообщалось, что в Украину могут запретить ввоз б/у автомобилей из США. Кабинет министров готовит законопроект, усложняющий ввоз и постановку на учет б/у автомобилей, ввозимых в Украину из-за рубежа, в частности битых машин из США.