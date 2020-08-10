При изготовлении воинских знаков различия теперь будет использоваться черная нить, что позволит быстро идентифицировать военнослужащего.

В Министерстве обороны прошел онлайн-брифинг на тему: "Милитаристский код": изменение знаков различия на полевой форме одежды военнослужащих ВСУ", в ходе которого начальник отдела внедрения военной символики ВСУ полковник Игорь Непота разъяснил особенности перехода военнослужащих на новые знаки различия.

Брифинг транслировался на youtube-канале Укринформа.

"Ориентировочно окончание перехода на новые знаки различия военнослужащих Вооруженных сил Украины будет завершен до конца года", – сказал Непота.

Он отметил, что новые нагрудные и нарукавные знаки военнослужащие будут получать вместе с плановой выдачей военной формы.

"Поэтому резкого перехода на новые знаки различия не будет", – сказал Непота.

Как он пояснил, при изготовлении знаков различия теперь будет использоваться черная нить, что позволит быстро идентифицировать военнослужащего. Ранее, по его словам, знаки различия и нагрудные знаки изготовлялись в разных оттенках зеленого цвета, что часто снижало восприятие.

Также, при планировании изменений в правила ношения военной формы использовались наработки вооруженных сил стран-членов НАТО. Большинство из них использует именно черную нить для изготовления воинских знаков различия.

Согласно новым правилам, нарукавный знак "Государственный флаг Украины" будет размещаться на правом и левом предплечье полевой формы военнослужащих. Нарукавный знак рода войск – на правом предплечье, нарукавный знак воинской части или учреждения – на левом.

Знак различия воинских званий, то есть погон, будет размещаться посередине груди, нагрудный знак с фамилией военнослужащего – с правой стороны, а нагрудный знак "Вооруженные силы Украины" – с левой.

Отметим, украинская армия заняла 27 место в ежегодном рейтинге самых сильных армий мира (9 место в рейтинге европейских армий).