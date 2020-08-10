Министр Криклий заявил, что танкер Delfi поднимут краном за одну гривну

Затонувший в Одессе танкер Delfi поднимут бесплатно, и контракт на эти работы будет подписан сегодня, 10 августа.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на сегодняшнем селекторном совещании с Владимиром Зеленским, передает сайт президента Украины.

"Президент поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что уже найден кран для осуществления соответствующих работ, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера", – сообщается на сайте ОП.

Фото: traffic.od.ua

Дата окончания работ не указывается. В пресс-службе Зеленского добавили только то, что они будут ускорены.

"Чиновник пообещал, что работы по подъему судна значительно интенсифицируются", – сообщили в Офисе президента со слов Криклия.

Напомним, на днях капитана затонувшего у одесского побережья танкера Delfi приговорили к одному году ограничения свободы. Двумя неделями ранее, во время предыдущей попытки подъема затонувшего судна, произошел крупный разлив горючего из танкера.