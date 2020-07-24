Из затонувшего танкера "Делфи" произошел масштабный разлив топлива

Нефтяное пятно пошло в сторону берега на песок пляжа

Госэкоинспекция сообщила о новом крупном разливе горючего из танкера "Делфи", затонувшего в районе одесского пляжа "Дельфин".

Очередной масштабный разлив топлива произошел сегодня утром, сообщило издание "Думская" со ссылкой на заявление замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталия Караулова.

По словам чиновника, в 9:00 специалисты ведомства обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. квадратных метров.

"Боновые заграждения не смогли предотвратить разлив: неправильно установленные, они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой", – цитирует Караулова одесское интернет-издание.

Как известно, сегодня танкер готовят ко второй попытке подъема. На даный момент к судну подогнали плавучий кран, при помощи которого под судно будут заводить стальные тросы.

Вчера Администрация морских портов Украины (АМПУ) объявила тендер по выбору подрядчика, который займется подъемом танкера. Операцию оценили почти в 24 миллиона 682 тысячи гривен миллионов гривен, которые впоследствии намерены взыскать с владельца танкера. Тендер на "удаление судна Delfi из акватории Одесского порта" со сроком выполнения работ до 31 декабря 2020 года опубликован в системе Prozorro. Тендерные предложения принимаются до 28 августа, а аукцион состоится аж 5 октября.

Напомним, предыдущая попытка поднять танкер Delfi, которая была предпринята неделю тому, закончилась провалом – не выдержал буксировочный трос. Как известно, еще в декабре 2019 года в АМПУ заявляли, что поднимут затонувшее в ноябре судно за две недели.