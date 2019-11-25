В порту рассказали, когда уберут севший на мель танкер Delfi

У судовладельца есть неделя для начала работ по удалению судна, сами работы должны быть выполнены за две недели

Администрация морских торговых портов Украины начнет эвакуировать танкер Delfi через неделю, если до этого судно не снимет с мели владелец.

Об этом сообщил капитан Одесского морского порта Кирилл Цюпко, передает Радио Свобода.

По его словам, у судовладельца есть неделя для начала работ по удалению судна, сами работы должны быть выполнены за две недели.

"По кодексу торгового мореплавания Украины есть процедура. Мы должны потребовать от судовладельца и если он не появится, администрация порта должна начать удаление судна оттуда в том или ином виде. Мы должны придерживаться юридической процедуры, чтобы потом не появился судовладелец и не подал на нас в суд. Если он в течение недели не появится, мы будем работать по кодексу", – сказал Цюпко.

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По его словам, 25 ноября должны быть установлены защитные сооружения от нефтепродуктов.

"На самом пляже их установили после аварии и они впитали в себя те остатки горючего, которые вытекли из танкера. Использовать специальный диспенсер для абсорбции нефтепродуктов было невозможно - специализированное судно не смогло бы подойти к пятнам", – сообщил Цюпко.

Как ранее сообщал Фокус:

Поздно вечером 21 ноября в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.

Украинская сторона не cмогла связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запрещал экипажу покидать танкер.

Глава Одесской ОГА также собрал заседание оперативного штаба в связи с ситуацией вокруг сорвавшегося с якоря танкера Delfi.

Впоследствии танкер лег на бок, из него в море потек мазут. Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих членов экипажа, включительно с капитаном.