Один из крупнейших европейских лоукостеров получил разрешение на полеты в Украину

Авиакомпания easyJet получила лицензию на полеты между Италией и Украиной.

Британский лоукостер easyJet получил разрешение на полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года. Об этом говорится в сообщении Управления гражданской авиации Италии.

Лицензия оформлена на easyJet Europe Airline – австрийское подразделение перевозчика.

В сообщении о выдаче лицензии нет информации о маршрутах. Указано только, что easyJet сможет выполнять 12 рейсов в неделю.

До этого easyJet никогда не летала в Украину, а на постсоветском пространстве работала только в России.

Рынок полетов между Украиной и Италией авиационные власти полностью либерализировали в июле, после чего лоукостеры Ryanair и Wizz Air объявили об открытии по 17 маршрутов между странами.

В связи с карантином из-за коронавируса easyJet прекращала все полеты, и возобновила некоторые рейсы только 15 июня.

Ранее она выполняла около 2 тыс. рейсов ежедневно в 36 стран мира, в основном по Европе.

Напомним, что авиасообщение Украины с другими странами пока остается проблематичным. Часто авиакомпании отменяют только что анонсированные рейсы – все зависит от динамики эпидемии коронавируса в отдельных странах. Поэтому не исключено, что easyJet, несмотря на полученное разрешение, пока не начнет выполнять полеты в Украину.

Еще три года назад, до выхода на украинский рынок лоукостера Ryanair, тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял о возможности начала работы в Украине easyJet. Кроме того, в 2017 году переговоры с easyJet вело руководство аэропорта Львова.