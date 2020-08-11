Под посольством Беларуси в Киеве вновь собрались сотни людей

Это уже третья акции солидарности с белорусским народом. Собравшиеся скандируют "Жыве Беларусь".

Сегодня, 11 августа, в столице Украины, под посольством Беларуси в районе станции "Университет" третий день подряд идет вечерняя акция.

Как видно на видео и фотографиях, в репортаже Telegram-канала PavlovskyNews, под посольством по улице Коцюбинського, 3 собралось пару сотен человек.

Присутствующие на акции при помощи проектора демонстрируют на установленном там же экране фото протестов из Беларуси. Собравшиеся скандируют "Живе Беларусь".

"Как сообщает наш журналист, на месте много правоохранителей и постоянно прибывает подкрепление. Полиция в ожидании возможных провокаций", – передает канал.

Напомним, вчера под белорусским консульством в Киеве полицейские во время потасовки задержали 6 человек, включая "крымского политзаключенного" Александра Кольченко. Как мы сообщали сегодня, 11 августа, активисту присудили 40 часов общественных работ.