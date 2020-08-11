В Украину вернулись 12 моряков, просидевшие без денег год в Бразилии

Украинские моряки из экипажа судна "Srakane", плавающего под панамским флагом, год пробыли в порту Сан-Себастьяна (Бразилия), где они застряли из-за того, что в прошлом году им перестали выплачивать зарплату.

"Благодаря работе консулов ​​и скоординированным с бразильской стороной действиям в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец, успешно вернулись на родину", – сообщили в МИД.

Сообщается, что один из моряков нуждался в медицинской помощи, которую ему оказали в Бразилии.

Напомним, в июне из Ливии в Украину вернулись 14 украинских моряков – экипаж танкера "Рута", которые три года провели в тюрьме.