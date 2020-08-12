Чубаров потребовал открыть границу с Крымом

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров официально обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и Кабмину с просьбой возобновить работу пунктов пропуска на административной границе с Крымом.

Скрины своего заявления политик опубликовал в Facebook.

Согласно документу, "радикальные ограничения" на выезд из Крыма "являются необоснованными и неоправданно запретительными".

"Подобное отношение власти к собственным гражданам, особенно тех, кто проживает на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, вызывает возмущение людей и дискредитирует Правительство Украины", – написал Чубаров.

Как указано в тексте обращения, закрытие пунктов пропуска "лишило граждан Украины, особенно, проживающих на временно оккупированной территории АРК и города Севастополя, возможности пользоваться правами гражданина, гарантированными Конституцией и законами Украины".

С целью избежания в дальнейшем "ситуаций, когда грубо нарушаются права граждан Украины", политик потребовал у правительства Укрианы возобновить практику проведения системных консультаций с высшим представительным органом крымскотатарского народа – Меджлисом.

Напомним, Кабмин Украины на внеочередном заседании 8 августа 2020 года принял распоряжение о временном прекращении работы пунктов въезда на территорию Крыма, с целью предотвращения распространиения коронавируска в Украине. КПП на админгранице с полуостровом закрыли на срок с 9 по 30 августа этого года.