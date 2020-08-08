Антирекорд по COVID-19: Украина закрывает админграницу с Крымом

Кабмин до конца месяца запретил въезд и выезд с территории полуострова.

Украина закрывает контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом. Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании.

Об этом в Telegram написал министр Кабмина Олег Немчинов.

Отмечается, что КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа.

"Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", – отметил Немчинов.

Пропуск через КПВВ будет разрешен лишь для украинцев и членов их семей:

– место жительства которых зарегистрировано в Крыму, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества – на въезд;

– место жительства которых зарегистрировано за пределами Крыма, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома";

– лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Крыма.

Выезд из аннексированного Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции. Выезд и въезд в Крым для украинцев при наличии оснований гуманитарного характера происходит по решению главы Государственной погранслужбы по согласованию с Минреинтеграции.

Кстати, 31 июля командование ООС приняло решение продлить действие карантинных ограничений для тех, кто прибывает на подконтрольную правительству территорию через линию разграничения на Донбассе.

Отметим, по состоянию на 8 августа в Украине зафиксировано 1489 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии. Сутки назад было подтверждено 1453 случая инфицирования, 6 августа – 1318 заболевших, а 5 августа – был 1 271 новый заразившийся.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю безотлагательно провести всеобщую оценку готовности больниц для оказания полноценной помощи больным коронавирусом в стране. Также он призвал Кабмин пересмотреть режим работы пунктов пропуска на временно оккупированный Крым.