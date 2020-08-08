Антирекорд по COVID-19: Зеленский поручил Шмыгалю мобилизовать Кабмин

Президент призвал обеспечить медучреждения всем необходимым оборудованием, учитывая резкое увеличение числа случаев COVID-19 в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю безотлагательно провести всеобщую оценку готовности больниц для оказания полноценной помощи больным коронавирусом в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, Зеленский призвал обеспечить медучреждения всем необходимым оборудованием, учитывая резкое увеличение числа случаев COVID-19 в стране.

Кроме того, по словам президента, врачей нужно полностью обеспечить средствами индивидуальной защиты и усилить контроль над соблюдением карантинных ограничений.

В свою очередь, Кабмин должен пересмотреть режим работы пунктов пропуска на временно оккупированный Крым.

"Украина может мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, у которой могут быть страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", – сказал Зеленский.

Отметим, по состоянию на 8 августа в Украине зафиксировано 1489 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии. Сутки назад было подтверждено 1453 случая инфицирования, 6 августа – 1318 заболевших, а 5 августа – был 1 271 новый заразившийся.

А в Киеве была зафиксирована вспышка коронавируса среди сотрудников предприятия "Киевхлеб".