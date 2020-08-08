Статистика коронавируса в Украине на 8 августа: очередной антирекорд – 1489 зараженных
Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750.
По состоянию на 8 августа в Украине зафиксировано 1489 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины
Это максимальный суточный прирост заболевших с начала эпидемии. Сутки назад было подтверждено 1453 случая инфицирования, 6 августа – 1318 заболевших, а 5 августа – был 1 271 новый заразившийся.
Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 79 750. Умерли 1879 пациентов с коронавирусом (27 за последние сутки), выздоровели 43 655 человек (+600).
Как отметил на брифинге в субботу министр здравоохранения Максим Степанов, среди заболевших за сутки 91 ребенок и 72 медика.
За истекшие сутки больше всего заболевших зафиксировано в Одесской (165), Львовской (154), Харьковской (134) областях и Киеве (200).
Меньше всего заразившихся – в Полтавской (2), Кировоградской (4) и Херсонской (4) областях.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 10 726 заболевших (154 за сутки);
– Киев – 9378 (200);
– Ровенская – 6747 (109);
– Черновицкая – 6565 (88);
– Закарпатская – 5697 (82);
– Ивано-Франковская – 5552 (126);
– Харьковская – 4661(134);
– Волынская – 4226 (64);
– Киевская – 4128 (70);
– Одесская – 4069 (165);
– Тернопольская – 3257 (45);
– Винницкая – 3955 (23);
– Житомирская – 2101 (37);
– Днепропетровская – 1525 (17);
– Хмельницкая – 1323 (37);
– Черкасская – 996 (21);
– Донецкая – 965 (20);
– Черниговская – 991 (26);
– Запорожская – 919 (24);
– Кировоградская – 718 (4);
– Николаевская – 696 (14);
– Сумская – 653 (17);
– Полтавская – 491 (2);
– Херсонская – 259 (4);
– Луганская – 152 (6).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
Отметим, в Киеве была зафиксирована вспышка коронавируса среди сотрудников предприятия "Киевхлеб".