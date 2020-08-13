На Кировоградщине столкнулись автобусы: 2 человека погибли, 10 с травмами

Водитель одного из автобусов ехал на небезопасной скорости.

Ночью 13 августа в Благовещенском районе Кировоградской области произошла авария – столкнулись два пассажирских автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района, в результате столкновения двух автобусов (Киев – Одесса и Кошице (Словацкая республика) - Одесса), погибло 2 человека и пострадали 10 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы", – сказано в сообщении.

В полиции говорят, что в момент происшествия транспортные средства двигались в попутном направлении. В салоне одного из них находилось 39 человек, в другом – 32.

"По предварительным данным, водитель одного из автобусов не ехал на безопасной скорости и допустил столкновение с транспортным средством, который двигался впереди", – сообщили полицейские.

6 августа в Киевской области на Старообуховской трассе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. Три человека погибли.

Ранее в Киевской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, один человек пострадал. ДТП произошло на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр в Переяслав-Хмельницком районе.