Кабмин решил вывести из обращения паспорта в форме "книжечки"

Когда гражданину Украины понадобится вклеить следующее фото, паспорт в форме книжечки заменят на пластиковую карту.

Кабмин поддержал законопроект о паспорте в форме книжечки, согласно которому планируется постепенный вывод бумажных паспортов из обращения с заменой их на ID-карточки.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В документе говорится, что в случае, если гражданину необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. А новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.

Сроки действия паспортов-книжечек будут такими:

Для украинцев от 16 до 25 лет – до 25-летнего возраста;

Для украинцев от 25 до 45 лет – до 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, – фотокарточку во время оформления паспорта;

Для украинцев в возрасте от 45 лет – бессрочно при условии, что до дня вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен после достижения лицом 45-летнего возраста, – фотокарточку во время оформления паспорта.

Напомним, в апреле Кабмин приравнял паспорта в приложении "Дія" к их бумажным аналогам. ID-карты и загранпаспорты в приложении "Дія" приравниваются к свои обычным бумажным аналогам.