Язык вокруг Киева обведет. В соцсетях обсуждают перспективы Киевской Обходной Дороги

Офис президента помпезно презентовал проект новой окружной дороги вокруг столицы. Он обещает практически полностью разгрузить город от транзитного транспорта, которого сейчас в Киеве 40%. Однако уже третий по счету проект новой окружной не вызвал энтузиазма у экспертов и горожан. Что может помешать реализации крупномасштабного строительства, разбирался Фокус.

Что рассказали на презентации КОД

Презентация КОД (Київської Обхідної Дороги) состоялась накануне. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко совместно с председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александром Кубраковым презентовали проект строительства КОД, которая будет проходить вокруг столицы. Проект планируют реализовать до 2025 года в рамках инициированной Президентом Владимиром Зеленским Национальной программы "Большая стройка".

На презентации оптимистично заявили, что план предусматривает сооружение КОД так называемым полукольцом общей протяженностью почти 150 км. В ней будет шесть участков, и она должна будет соединять трассы М-07 "Киев – Ковель", М-06 "Киев – Чоп", М-05 "Киев – Одесса", Н-01 "Киев – Знаменка", Н-08 "Борисполь – Мариуполь", М-03 "Киев – Харьков" и М-01 "Киев – Чернигов". Особенно оптимистично прозвучало заявление о том, что "строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через Днепр". Если учесть, что уже существующие мосты через Днепр были построены еще при СССР, а очередной мост в Киеве, который никак не достроят, уже стал притчей во языцех.

"В 2021 году мы начнем строительство первого участка", - заявил Кирилл Тимошенко. По его словам, сейчас по Киеву проезжает более 600 тысяч автомобилей в сутки, 40% из которых - транзитом. Уже имеющаяся Окружная дорога потихоньку обрастает спальными районами и выглядит обычной городской улицей, которая явно не справляется с траффиком.

Потом последовал укол в сторону киевских властей, которые, опять же, по словам Тимошенко "даже не подходят к реальному решению этого вопроса". И, как результат, "Киев страдает от пробок, а страна не развивает фактически свой транзитный потенциал", - отметил Кирилл Тимошенко. Укол можно посчитать реверансом в сторону "слуги народа" Ирины Верещук, которая будет баллотироваться на пост мэра Киева. Она же подтвердила, что этот проект вполне возможно воплотить за одну каденцию - так же, как и найти на него деньги. А пока, уже в конце года, Укравтодор обязуется подготовить всю необходимую проектную документацию для начала строительства.

Александр Кубраков отметил, что КОД поможет убрать из Киева весь транзитный траффик и соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинка, Борисполь и Бровары. Кроме того, транзитным водителям не придется ехать на левый берег столицы с правой через центр города.

"Мы постоянно находимся в диалоге с местным населением, с жителями населенных пунктов, через которые будет проходить эта обходная дорога. Хочу сказать, что Укравтодор иметь полную поддержку со стороны как областной, так и местной власти", - заверил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Общая стоимость КОДа составит 85 миллиардов гривен. А завершить эту "стройку века" планируют через пять-шесть лет.

"Проект интересен нашим международным партнерам. Мы рассчитываем на участие международных финансовых учреждений и частных инвесторов. Для них важно получить подтверждение решимости. Это у нас есть", - сообщил Кирилл Тимошенко. И отметил, что уже стартовал тендер на проектные работы первого участка КОД протяженностью 35 км, которая соединит трассы М-06 "Киев – Чоп" и М-05 "Киев – Одесса". Ее хотят строить с начала следующего года. По предварительным расчетам, стоимость строительства составит 12 миллиарда грн.

Печальная история КОД образца 2018 года, под названием БКАД

Презентация была хороша, но как выяснилась, неоригинальна. Данный проект уже имел место быть и даже уже был презентован, только в 2018 году. Тогда мэр Киева Виталий Кличко и планировал начать строительство, причем был известнен даже подрядчик: китайская компания China Road and Bridge Corporation (CRBC). Стоимость составляла 2 миллиарда долларов, что по нынешнему курсу – 54,8 миллиарда гривен. Несколько дешевле, нежели у Кирилла Тимошенко. Но проект все равно не был реализован. Проходить КОД образца 2018 года должен был через Украинку, Глеваху, Немешаево, Старые Петровцы, Большую Дымерку, Бровары и Борисполь.

Тогда рассматривалось три варианта финансирования – за счет госбюджета, собирались привлекать международных инвесторов или на условиях концессии. Также для реализации проекта было необходимо инвентаризацию земельных участков в зоне БКАД.

Начать планировали с участка дороги между М-06 "Киев-Чоп" до М-05 "Киев-Одесса", длиной в 35,2 километра.

Впрочем, некоторые отличия в проектах 2018 и 2020 годов все же есть. В проекте КОД нет моста на севере через водохранилище между Лютежем и Старыми Петровцами, есть южный, тот самый, длиной в 25 километров возле Украинки.

В 2018 году, как утверждали чиновники, готовность проектной документации на строительство первого участка БКАД составляла 96%. В 2019 Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией Poly Changda Engineering. Это должен был быть первый опыт концессионной дороги. Советник министра инфраструктуры Виктор Довгань говорил, что китайская компания разработает финансовую модель и привлечет финансирование, а "Укравтодор" подготовит проектную документацию. Построить первую очередь дороги планировали за год.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что "важно начинать такие проекты именно с большими надежными стратегическими партнерами. Я искренне верю, что наш совместный опыт будет положительный и мы сможем быстро завершить все необходимые подготовительные технико-экономические расчеты и со следующего года приступить к строительству". Как видно, строительство так и не начали.

В то же время Дмитрий Беспалов, эксперт по вопросам транспортного планирования, отмечал, что на этот грандиозный проект нет денег.

"Как только в Украине приходит новая власть, сразу все вспоминают про Большую Окружную дорогу и китайцев. Это очень дорогой проект. Ведь это не только объездные дороги, но и дополнительные мосты. И у нас нет на это денег. К тому же в Европе с китайцами работать никто не хочет. В Африке они строили транспортную инфраструктуру, а потом ее взяли в свою собственность, так как у правительства не было денег оплатить. Все-таки в Европе стараются не подсаживаться на такой крючок", – заявил Беспалов.

Кроме того, по его словам, мост по Киевскому водохранилищу опасен хотя бы потому, что на дне водохранилища ил с радиоактивными остатками.

Предшественник КОД и ВКАД также не был построен

Впрочем, речь о постройке Большой Окружной дороги велась задолго до появления "слуг народа" на политической арене. Еще в 2011 году СМИ писали об этой стройке и о сопряженных с нею проблемах. Впрочем, как показывает опыт, проблемы не менялись с годами. Строителям так и не удалось договориться с собственниками земли с жителями города Украинка в Обуховском районе. Жители собрались и постановили: "Мы, жители Обуховского района, поддерживаем прохождение Большой кольцевой автомобильной дороги по территории нашего района при условии ее отдаления от города Украинка на расстояние не менее 2 км". Свое нежелание видеть рядом Большую Окружную жители городка объясняют и без того сложной экологической ситуацией.

Тогдашний генеральный директор КП "Киевавтодор" Георгий Глинский отмечал, что подобные "марши несогласных" возможны в каждом из восьми районов Киевской области. Также по строительству ударил финансовый кризис. Инвесторов привлечь не удалось. Строительство не состоялось.

Надо отметить, что проектирование БКАД было начато в 2005 году. В 2008 году проект согласовал Кабмин. Согласно проекту, длина трассы категории 1-А (аналогичная трассе Киев-Борисполь) составит 214 км, из которых 149 км — новые дороги, еще 65 км — существующие. Предполагается строительство трех крупных мостов (два через Днепр и один через Десну), семи эстакад общей длиной 8,9 км, 78 путепроводов, 35 транспортных развязок. У Украинки должны были возвести восьмиполосный арочный мост через Днепр. Проект планировали сделать максимально современным. На магистрали не должно было быть светофоров и перекрестков, что защищало бы ее от заторов. Для удобства местного населения трассу должны были оборудовать шумоизолирующими экранами и подземными переходами, а для животных должны были сделать экотоннели. Вдоль трассы должны были перестроить необходимую инфраструктуру, а проезд сделать платным.

Обсуждение проблем, с которыми столкнутся строители КОД и как иначе отвести транзитный транпорт из Киева

Новость вызвала у части пользователей воодушевление. Если проект будет реализован, он правда может разгрузить Киев от транзитных автомобилей и фур, которые в час пик можно увидеть даже на центральных улицах столицы.

Но оптимизм Кирилла Тимошенко и Александра Кубракова разделили не все. Что тоже понятно. Уже существующие дороги в Украине далеко не все в идеальном состоянии, а строительство мостов на примере Киева, особенно таких масштабных, как в презентации, пока не было реализовано.

Вызвала вопросы и цена. Во-первых, она выросла со времен проекта 2018 года и значительно. Во-вторых, в стране непобежденной коррупции тяжело представить, как все до последней копейки деньги осядут именно на дорогу, а не в карманы всех причастных. И гарантий, что этого не случится, нет никаких. Не будет же Кирилл Тимошенко лично контролировать все финансы, а если и будет, то в случае неудобных вопросов – даст неясное объяснение, как уже не раз бывало со "слугами народа" и Офисом президента в целом.

Также в проекте вызвало вопросы, как будет проходить строительство. Потому что заявления о том, что "все согласовано", явно не отвечают действительности. Ведь, чтобы вести строительство дороги, нужна земля, а на многих участках расположены жилые дома и сельскохозяйственные угодья. По словам "слуги народа" и экс-кандидата в мэры Киева Александра Дубинского, с большинством их владельцев удастся договориться о переселении. Но есть, мол, и много участков, которые "незаконно выкупили" застройщики - и с этим придется разбираться правоохранителям.

Впрочем, оптимизм Дубинского преждевременен. Уже сейчас на сайте петиций к президенту Украины зарегистрирована петиция от и.о мэра Украинки Татьяны Кучер, в которой она призывает отказаться от строительства пресловутого моста в 25 километров. В тексте петиции сказано, что жители Украинки с 2007 года прилагали "невероятные усилия, чтобы не допустить реализации такого строительства через наш город. Неоднократно проводились общественные слушания, а в 2008 году был проведен референдум по этому вопросу, где люди четко выразили свое несогласие с таким объектом строительства". В петиции также указано, что в действующей градостроительной документации соответствующего региона мостовой переход через Днепр предусмотрен в районе Конча-Заспы. Но, по мнению автора петиции, "в определенное время были пролоббированы интересы нескольких лиц, обладающих дорогими землями с частными поместьями в данном элитном месте, и они были поставлены выше интересов нашей общины".

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко уверен, что проект слишком сложен, а его создатели были озабочены тем, чтобы замкнуть дорогу именно в кольцо, хотя "важнейший участок — это юго-западный". "Нужен участок ли на севере, да еще и мостовой переход через Днепр — это вопрос. Ведь у нас автомобили идут с запада, или — в южном направлении на Одесскую трассу, или дальше в сторону Чигирина, бывшее направление на Москву. Вот это — наиболее важная часть кольцевой дороги. Для транзитного транспорта этого будет достаточно. Мы сможем обвести фуры вокруг Киева", — отмечает Сергиенко.

Эксперт по вопросам транспортного планирования Дмитрий Беспалов предлагал возродить из забвения проект "хордовой" дороги, запуск которой планировался в 2014-2015 гг.

"Такой проект планировали внедрить на левом берегу Киева. Идея была в том, чтобы хордовая дорога обеспечивала возможность пересечения всей левобережной части Киева без светофоров", – сообщил Беспалов. Также еще одна хордовая дорога могла быть построена вдоль железнодорожных путей по направлению "Нивки — Бровары". И отвести транзитный транспорт от центра города.

И главное. Пока был презентован, как мы видим, не слишком свежий проект, не воплотившийся в жизнь два года назад. И предпосылок к его воплощению, кроме обещаний Офиса президента – нет никаких. На презентации не выказали энтузиазма даже "слуги народа".

Пока проект существует только на бумаге. Тендер только объявлен. Проблемы, с которыми сталкивались строители прошлых лет, никуда не делись: финансирование, место, возможность. Стоит запомнить, когда было обещано начать строительство и обратиться с вопросом "Ну, как там строительство КОД?" к Офису президента в обозначенный срок "начало следующего, 2021 года".