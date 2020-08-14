Владелец танкера Delfi через суд пытается запретить его подъем

Хозяин танкера требует от государства не лезть к его собственности.

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер,

Об этом сообщает агентство УНН, ссылаясь на собственные источники в Хозяйственном суде Киева, куда был подан иск.

В частности, владелец танкера требует от государства не предпринимать никаких мер в отношеннии его собственности.

Сообщается, что такие действия собственника свидетельствуют о попытке заблокировать подъем танкера, которым занимается государство после ряда неудачных попыток самого судовладельца.

В настоящий момент в подъеме танкера задействованы сразу две одесские компании "Бруклин-Киев" и "Краншип", которые недавно предложили государству свою помощь, причем бесплатно. Об этом в начале недели отрапортовал Владимиру Зеленскому министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Согласно взятым на себя обязательствам, судовладелец Delfi должен был поднять танкер еще до 1 апреля, однако впоследствии ему продлили дедлайн. Последняя попытка поднять танкер закончилась неудачей – оборвались тросы и произошел крупный разлив горючего из танкера в прибережную зону.

Напомним, на днях капитана затонувшего у одесского побережья танкера Delfi приговорили к одному году ограничения свободы.