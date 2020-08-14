Тот самый Вадим Титушко арестован спустя два года и ожидает суда

Его обвиняют в совершении преступления по двум "тяжелым" статьям.

27-летний спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко, которого обвиняют в разбое и незаконном завладении транспортным средством, нашелся и был отправлен под домашний арест в ожидании суда. Титушко находился в розыске с 2018 года.

Об этом "Украинской правде" сообщил и.о. спикера МВД Украины Ярослав Тракало.

"Уголовное производство, где фигурирует Вадим Титушко, расследуется по ч.3 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По этим статьям УК ему объявлено подозрение", – сказал Тракало.

По словам представителя МВД, 15 июня этого года Титушко с адвокатом пришел в суд, где ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Позже арест продлили до 3-го сентября.

Как отметили в МВД, сейчас проводятся финальные процессуальные действия для завершения досудебного расследования и передачи материалов уголовного производства в суд.

На днях "Белоцерковская федерация смешанных единоборств" у себя в Facebook поздравила Титушко с назначением на должность "вице-президента Украинской федерации MMA в Киевской области", однако вскоре эта публикация была удалена.

Впоследствии в "Украинской Федерации Смешанных Боевых Искусств" сообщили, что "краткосрочное назначение было сделано на местном уровне и отменено сразу же, как об этом стало известно руководству федерации".

Напомним, Вадим Титушко был объявлен в розыск еще 27 августа 2018 года.

Ярослав Тракало рассказал детали произошедшего: "В июле (2018 года. – Ред.) в один из домов села Рожны Броварского района Киевской области проникла группа лиц в черных масках и спортивной черной форме с оружием. Связав владельцев дома, они похитили деньги, после чего покинули место преступления на автомобиле хозяина. В совершении этого преступления подозреваются несколько человек, среди которых и запрашиваемый вами гражданин Титушко".

Вадим Титушко прославился 18 мая 2013 года, когда он во время митинга в Киеве напал на корреспондента "Пятого канала" Ольгу Сницарчук и фотокорреспондента газеты "Коммерсант-Украина" Владислава Соделя. Впоследствии его фамилия стала нарицательной для обозначения проплаченных провокаторов.